A Roma, ogni mese vengono vendute all'ingrosso circa due tonnellate di cocaina. La sostanza più richiesta nel mercato locale proviene dalla Bolivia, poiché si presenta più pura e fresca rispetto ad altre. Questi dati indicano un volume consistente di traffico illecito legato a questa droga, con un mercato che si mantiene attivo e in crescita. La preferenza per la cocaina boliviana si riflette nella domanda dei consumatori della zona.

Ogni mese vengono cedute all'ingrosso due tonnellate di cocaina al mese. La preferita dal mercato di Roma è la boliviana perché è più pura ed è più fresca». A parlare è stato uno dei più potenti narcos della Capitale, che ha gestito traffico di «polvere bianca» per anni, avendo a che fare con trafficanti internazionali, soprattutto sudamericani. Si tratta di Fabrizio Capogna, che per decenni ha comprato e venduto cocaina per le più grandi piazze di spaccio della città eterna. Passando da San Basilio a Tor Bella Monaca. Fino a quando ha deciso di collaborare con la giustizia e raccontare il 13 dicembre 2023 ai pm della Dda come si muove la droga a Roma, quanto viene pagata e soprattutto quanta ne viene consumata ogni mese dai romani: duemila chili.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I romani consumano due tonnellate di cocaina al mese

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