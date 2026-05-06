Il prossimo 10 luglio uscirà un nuovo album dei Rolling Stones, a tre anni di distanza dal loro ultimo lavoro discografico. Si tratta di un ritorno molto atteso da parte dei fan, che seguono da decenni le attività della band. La pubblicazione segna il quarto disco in studio della formazione nel nuovo millennio. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente e ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di musica.

Il 10 luglio esce un nuovo album dei Rolling Stones, a distanza di tre anni dall'ultimo: grande attesa per questo come back che segna come questa band sia intramontabile In estate quindi uscirà l’albumForeign Tongues, dove i treRolling Stones,Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood,torneranno a far cantare e ballare i fan. Ieri, davanti aConan O’Brienhanno incontrato la stampa a New York per un Q&A e per la proiezione del video del nuovo singolo tratto dall’album,In the stars. Il 15 maggio usciràIn the Stars, un brano allegro e coinvolgente, da ora disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia di apertura dell’albumRough and Twisted.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - I Rolling Stones sono tornati: il 10 luglio il nuovo disco

The Kolors - Rolling Stones (Testo/Lyrics)

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