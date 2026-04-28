In Francia e nel Regno Unito sono stati avvistati cartelloni pubblicitari che mostrano il titolo del prossimo album dei Rolling Stones. La presenza di questi manifesti pubblicitari si aggiunge a una serie di immagini simili diffuse in diverse parti del mondo. Finora non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulla natura di queste pubblicità o sulla data di uscita del nuovo album.

Dopo che in tutto il mondo sono comparsi una serie di cartelloni pubblicitari enigmatici, sembra che i Rolling Stones abbiano svelato il titolo del nuovo album. La notizia arriva poco dopo la pubblicazione, la scorsa settimana, de singolo apripista Rough & Twisted, un nuovo singolo disponibile solo in vinile sotto lo pseudonimo The Cockroaches. Analogamente alla recente serie di cartelloni, la band aveva alimentato le voci sul proprio ritorno dopo la comparsa di manifesti enigmatici in tutta Londra. Nella giornata del 26 aprile sul canale Instagram del gruppo è stata pubblicata una serie di immagini che ritraggono cartelloni pubblicitari in varie parti del mondo, tra cui Australia, Francia, Polonia e Regno Unito.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rolling Stones, in Francia e nel Regno Unito sono apparsi cartelloni pubblicitari che spoilerano il titolo del nuovo album

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