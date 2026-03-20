Miami ecco le sfide degli azzurri Berrettini c’è Cocciaretto con Gauff Darderi-Arnaldi al via Stop Musetti

A Miami, gli azzurri si preparano a affrontare le sfide del torneo. Berrettini è presente, mentre Cocciaretto sfida Gauff. Darderi e Arnaldi sono pronti a scendere in campo, mentre Musetti ha subito uno stop. La pioggia ha interrotto le partite, ma alcune giocatrici italiane hanno già ottenuto vittorie, come Cocciaretto, che ha battuto rapidamente la lettone Semenistaja con due set.

Il monologo di Elisabetta, l’urlo di Matteo. La pioggia lascia spazio alle vittorie azzurre a Miami. Dove un’ispirata Cocciaretto si libera con un rapido 6-4, 6-1 della lettone Darja Semenistaja. Primo set dominato e poi l’assolo nel secondo: la 25enne di Fermo si premia ora con la super sfida (oggi alle 16) contro l’americana Coco Gauff, numero 4 al mondo. Ieri in giornata anche Matteo Berrettini (foto). Il romano avanza al secondo turno del masters 1000 dopo aver battuto Muller 6-4, 6-2. Passaggi chiave dell’incontro il break trovato nel terzo gioco del primo set e in apertura del secondo. L’azzurro ora si trova davanti all’insidia Bublik. Nella notte si è giocata la partita fra Bellucci e Michelsen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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