I Relief, giovane band romana, lanciano il loro singolo d'esordio intitolato Cristalli Liquidi. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 8 maggio 2026. Questo debutto segna l'ingresso ufficiale del gruppo nel panorama musicale.

Cosa: Pubblicazione del singolo d’esordio Cristalli Liquidi della giovane band romana dei Relief.. Dove e Quando: Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming digitale a partire da venerdì 8 maggio 2026.. Perché: Per scoprire una proposta pop contemporanea che unisce ricerca sonora, ironia e un uso innovativo degli strumenti classici, riflettendo sulle complessità delle relazioni nell’era digitale.. Il panorama musicale emergente della capitale continua a dimostrare una vitalità sorprendente, sfornando progetti capaci di coniugare una profonda conoscenza tecnica con una narrazione fresca e attuale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - I Relief debuttano con Cristalli Liquidi

Notizie correlate

“Con Trump siamo oltre l’insider trading. Stare liquidi (o meno esposti) aiuta a evitare errori”Milano – Eugenio Sartorelli, trader di fama e membro del board di Siat (la società italiana degli analisti tecnici delle Borse), opera sui mercati...

Dai cristalli color champagne all’abito acqua marina scintillante, Levante conquista con Sanremo con "Sei tu" e uno stile essenziale firmato Giorgio ArmaniLe prime due serate di Festival di Sanremo 2026 sono passate e poche cose sono certe: l’abbronzatura di Carlo Conti, il fascino irresistibile di...

Contenuti utili per approfondire

Rendi luminosi i tuoi capelli con i cristalli liquidiLa moda degli anni Duemila è tornata ufficialmente protagonista: lo vediamo nei jeans a vita bassa e gamba svasata, nello stile degli occhiali da sole e in quello delle borse e in certe tendenze ... donnamoderna.com

Cristalli liquidi per i capelli: a cosa servono e come si usanoFormulati con una base d’olio, i cristalli liquidi per i capelli contengono estratti vegetali ricavati frequentemente da oli di semi di lino, di argan e di avocado, argan o semi di lino, e spesso sono ... iodonna.it