Dai cristalli color champagne all’abito acqua marina scintillante Levante conquista con Sanremo con Sei tu e uno stile essenziale firmato Giorgio Armani

L e prime due serate di Festival di Sanremo 2026 sono passate e poche cose sono certe: l’abbronzatura di Carlo Conti, il fascino irresistibile di Sandokan e di Achille Lauro sugli italiani e l’eleganza di Levante. La cantante siciliana, per la terza volta sul palco dell’Ariston, porta in gara il brano Sei tu: «un elenco di tutte quelle che sono le sensazioni e la potenza che l’amore ci fa provare. Tutte le sensazioni fisiche». È una performance che punta all’essenza: pochi gesti, voce in primo piano, emozione che si fa spazio nel silenzio. I suoi look accompagnano il brano in un’atmosfera sospesa, delicata, preziosa e quasi indistruttibile. La sua “regalità” non nasce dall’eccesso, ma dalla sottrazione e dall’equilibrio, firmati dal re dell’eleganza, Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

