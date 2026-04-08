Un trader di rilievo e membro di un'organizzazione professionale ha affermato che con l'ex presidente si va oltre il semplice insider trading. Ha aggiunto che mantenere liquidità o ridurre l'esposizione aiuta a evitare errori nei mercati finanziari. La dichiarazione è stata rilasciata a Milano e si inserisce in un discorso più ampio sulle strategie di investimento in relazione a figure pubbliche di alto profilo.

Milano – Eugenio Sartorelli, trader di fama e membro del board di Siat (la società italiana degli analisti tecnici delle Borse), opera sui mercati finanziari da più di trent’anni e sui listini ha visto un po’ di tutto: la bolla del Nasdaq del 2001, il crack di Lehman Brothers del 2008 fino alle cadute degli indici durante la pandemia Covid19. Le tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran non lo hanno dunque sorpreso più di tanto “se non per una cosa mai vista prima”, dice, “cioè il comportamento del presidente Usa”. In che senso? "Intendo dire che le tensioni internazionali hanno sempre influenzato i mercati. Ma oggi, con Trump, siamo davanti a qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Con Trump siamo oltre l’insider trading. Stare liquidi (o meno esposti) aiuta a evitare errori”

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Il regime al tavolo con Trump. Decimato e ammaccato, ma l'Iran impone la sua cornice diplomatica (di N. Boffa) x.com