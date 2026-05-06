I ragazzi di Sorgentone a caccia dell’impresa

I giovani di Sorgentone sono pronti a sfidare le difficoltà, ma tra loro mancano alcune figure chiave: Castellino Mattia, Deri Lorenzo e Mancini Mario non sono presenti all'appello. La loro assenza desta curiosità e solleva domande sulle dinamiche del gruppo in vista di un appuntamento importante. Mentre gli altri partecipanti si preparano, l'attenzione si concentra su questa mancanza che potrebbe influenzare l'esito dell'impresa.

Castellino Mattia. assente! Deri Lorenzo. assente! Mancini Mario. assente! Oddio . e gli altri? Tutti presenti! Bravi tagazzi! Un minimo di comprensibile rimpianto, il sorriso compiaciuto di chi sa di aver fatto tutto il proprio dovere nell’ultimo appello del prof Domenico Sorgetone alla vigilia di gara2 play off promozione di stasera contro la Mens Sana (Palatriccoli palla a due alle 20.30, stamattina 10 -12 prevendita in sede a 5 euro, botteghini aperti alle 19.30, biglietti e 10 e 7 euro, un centinaio i tifosi in arrivo da Siena). Partita dal pronostico scontato, troppo forte la Mens Sana, squadra di categoria superiore costruita per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi di Sorgentone a caccia dell’impresa Notizie correlate Scontri playoff per Goldengas e i ragazzi di SorgentoneGiocano entrambe di domenica le due squadre della provincia di Ancona impegnate nella lotta playoff in serie B Interregionale. I ragazzi di coach Sorgentone contro l’ultima in classificaOttava giornata di ritorno in serie B Interregionale con Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi entrambe in campo domenica alle ore 18 e con lo... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Super Mens Sana! Jesi... strapazzata. Dominio biancoverde: incredibile +47. I ragazzi di Sorgentone a caccia dell’impresaCastellino Mattia… assente! Deri Lorenzo... assente! Mancini Mario… assente! Oddio … e gli altri? Tutti presenti! Bravi tagazzi! Un ... ilrestodelcarlino.it I ragazzi di Sorgentone e la Goldengas pensano ai playoffSi gioca prima di Pasqua o, meglio, le nostre scendono in campo prima di Pasqua in serie B Interregionale girone D, dove si va in campo per la ventisettesima giornata: sia la Goldengas Senigallia, che ... ilrestodelcarlino.it