I ragazzi di coach Sorgentone contro l’ultima in classifica

Nell’ottava giornata di ritorno in serie B Interregionale, la Goldengas Senigallia affronta la Pallacanestro Jesi. La partita si gioca in casa dei senigalliesi, che puntano a consolidare la posizione in classifica. I giocatori di coach Sorgentone sono chiamati a ottenere un risultato positivo contro la squadra che occupa l’ultimo posto. La sfida si svolge sul parquet di Senigallia.

Ottava giornata di ritorno in serie B Interregionale con Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi entrambe in campo domenica alle ore 18 e con lo stesso obiettivo - conquistare due punti ulteriori per avvicinare i playoff comunque ormai vicinissimi dopo un torneo costantemente tra le prime otto da parte di entrambe. In classifica sta meglio la Goldengas Senigallia, che è quinta con 26 punti, ma nel morale vive un momento migliore senz’altro la Pallacanestro Jesi, settima a 22 ma lanciatissima dopo aver vinto sabato sera al PalaTriccoli un derby entusiasmante contro i cugini: 100-93 dopo essere scivolata sotto di 16 punti ma anche dopo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

