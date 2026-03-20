Scontri playoff per Goldengas e i ragazzi di Sorgentone

Durante la giornata di domenica, le squadre della provincia di Ancona coinvolte nei playoff di serie B Interregionale si sono affrontate in due partite. Da un lato, i Goldengas, dall'altro, i ragazzi di Sorgentone. Le sfide hanno visto entrambe le formazioni impegnate in incontri che hanno attirato l’attenzione degli appassionati locali. Le partite si sono svolte senza incidenti rilevanti e sono terminate con esiti ancora parzialmente aperti.

Giocano entrambe di domenica le due squadre della provincia di Ancona impegnate nella lotta playoff in serie B Interregionale. Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi sono ormai a un passo dalla certezza di occupare un posto tra le prime otto utile per accedere ai play-off per la serie B Nazionale, ma possono migliorare ancora la loro posizione: Senigallia è quinta con 28 punti, ma ha la terza, Matelica, appena due punti sopra, mentre Jesi è subito dietro con 26 punti, appaiata al Recanati, e dunque anch’essa potrebbe salire ancora. Entrambe giocano domenica alle ore 18 e in due scontri diretti, dunque questa decima giornata di ritorno è un passo cruciale per il loro futuro: la Goldengas ospita infatti in casa la Vigor Matelica, mentre Jesi va a Recanati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontri playoff per Goldengas e i ragazzi di Sorgentone Articoli correlati Leggi anche: I ragazzi di Sorgentone e la Goldengas a caccia di punti playoff I ragazzi di Sorgentone sfidano la corazzata BisceglieQuarta giornata in serie B Interregionale con Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi entrambe in trasferta di domenica. Tutto quello che riguarda Scontri playoff La Goldengas Senigallia sfida la rivelazione Virtus CivitanovaDopo un match abbordabile, ma vinto faticosamente contro un Val di Ceppo in lotta per non retrocedere, la Goldengas ... ilrestodelcarlino.it La Goldengas passa a Pescara: ora i playoff sono più viciniAMATORI: D’Agostino 6, Izzo 14, Fabris, Cocco 25, Morigi 1, Porfilio, Tusuni 4, Bertoni 10, Lazzari 15, Mazzilli ne, Dervishi. All. Di IorioGOLDENGAS SENIGALLIA ... ilrestodelcarlino.it