I ragazzi della coop Ceff per la pulizia del centro

Da metà aprile è attivo il progetto 'Custodire il centro storico', finalizzato a ridurre la crescita di vegetazione spontanea nelle zone più antiche della città. Il piano prevede l'impiego di giovani della coop Ceff per la cura e la pulizia delle aree urbane di pregio, con l'obiettivo di preservare l'aspetto e la fruibilità del centro storico. La misura coinvolge diverse strade e piazze, con interventi programmati nel rispetto delle normative ambientali.

È operativo da metà aprile il progetto ‘ Custodire il centro storico ’, messo a punto per il contenimento della vegetazione spontanea nelle aree urbane di pregio a Faenza. L’intervento, strutturato per la durata di un anno con opzione di rinnovo, vede la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la cooperativa Ceff ‘Francesco Bandini’ per garantire il decoro dei corsi principali e delle piazze senza il ricorso a diserbanti chimici, il cui impiego è precluso dalle normative ambientali e di sicurezza. "L’attività – spiega Tiziano Gurioli, vicepresidente della coop Ceff – viene svolta da tre squadre, ciascuna composta da tre operatori accompagnati da un educatore, che si alternano per tre giorni a settimana durante la fascia mattutina, dalle 8.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi della coop Ceff per la pulizia del centro Notizie correlate Leggi anche: Sara Rattaro presenta “Il vestito di mia madre” alle Librerie Coop del Centro commerciale Gotico Un Piano per la cura del centro. Ecco la strategia di Lepore. Pulizia dei muri, più bagni e ritorno alle strade lastricateDal potenziamento dei servizi igienici pubblici al ritorno alla pavimentazione storica in una trentina di strade (approfittando del diradarsi dei...