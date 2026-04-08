Il sindaco ha presentato un piano dedicato alla riqualificazione del centro storico, che prevede interventi sulla pulizia dei muri e un incremento dei bagni pubblici disponibili. Tra le misure annunciate anche il ripristino delle strade lastricate originali, con interventi di manutenzione e rinnovamento delle superfici. La strategia si concentra sull’attenzione alle condizioni degli spazi pubblici e sulla ripresa delle caratteristiche storiche del centro.

Dal potenziamento dei servizi igienici pubblici al ritorno alla pavimentazione storica in una trentina di strade (approfittando del diradarsi dei pesanti bus in favore del tram), passando per la pulizia dei muri cittadini dai graffiti, per il ritorno degli alberi nelle piazze e per la task force della Polizia municipale dedicata al centro. Matteo Lepore, sindaco di Bologna, si presenta davanti alla stampa con i suoi assessori (foto), per illustrare il ’Piano per la cura e la qualità del centro storico’ e innesca, di fatto, la campagna elettorale per il 2027. Il primo cittadino, infatti, ha mostrato le azioni intraprese e spiegato qualcosa di ciò che farà, in caso di conferma, nei prossimi 5 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un Piano per la cura del centro. Ecco la strategia di Lepore. Pulizia dei muri, più bagni e ritorno alle strade lastricate

Leggi anche: Stop graffiti, più alberi e strade rinnovate: ecco il piano di Lepore per il centro storico

Leggi anche: Lepore lancia le ‘Giornate della cura’: "Pulizia e decoro, dateci una mano"

Temi più discussi: Come sta Bologna?. Il 7 aprile un piano per la cura della città e la tavola rotonda con il sindaco Lepore per discuterne; Un Piano per la cura del centro. Ecco la strategia di Lepore. Pulizia dei muri, più bagni e ritorno alle strade lastricate; Il Comune di Bologna lancia un piano di interventi per la cura e il decoro del centro storico; Un piano per la cura della città.

Un Piano per la cura del centro. Ecco la strategia di Lepore. Pulizia dei muri, più bagni e ritorno alle strade lastricateIl sindaco innesca la campagna elettorale, presentando i suoi progetti con gli assessori. Tra le novità, ci sono 26 distributori d’acqua gratuiti e il ritorno degli ‘alberelli’ in piazza. ilrestodelcarlino.it

Il nuovo corso di Lepore : Piano quinquennale per la cura del centro. E tornano gli alberi in vasoIl progetto del sindaco presentato con tutti gli assessori della giunta: dentro le mura ci sono 133mila abitanti e 53mila residenti, vanno preservati ... bologna.repubblica.it

Lockdown energetico, si studia il piano. Scuola, smart working e targhe alterne: le possibili iniziative - facebook.com facebook

"Obiettivo è tornare sulla #Luna con un piano permanente" L'astronauta Umberto Guidoni commenta la missione #Artemis II che ha portato l’uomo a sorvolare nuovamente la Luna, per la prima volta dopo oltre cinquant’anni. La puntata di @siamonoitv2000 è x.com