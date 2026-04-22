Tregua in bilico tra USA e Iran caos sul decreto Sicurezza in Parlamento | la nuova puntata di Scanner Live

Iran e Stati Uniti hanno deciso di interrompere temporaneamente i negoziati in Pakistan, senza indicare una data di ripresa. Intanto, l’ex presidente statunitense continua a portare avanti dichiarazioni dure, senza ottenere finora risultati concreti. Nel Parlamento italiano si susseguono discussioni e scontri sul decreto Sicurezza, che hanno portato a un'impasse politica. La situazione rimane tesa tra le due nazioni e all’interno del panorama politico nazionale.