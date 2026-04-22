Tregua in bilico tra USA e Iran caos sul decreto Sicurezza in Parlamento | la nuova puntata di Scanner Live
Iran e Stati Uniti hanno deciso di interrompere temporaneamente i negoziati in Pakistan, senza indicare una data di ripresa. Intanto, l’ex presidente statunitense continua a portare avanti dichiarazioni dure, senza ottenere finora risultati concreti. Nel Parlamento italiano si susseguono discussioni e scontri sul decreto Sicurezza, che hanno portato a un'impasse politica. La situazione rimane tesa tra le due nazioni e all’interno del panorama politico nazionale.
Iran e Stati Uniti rinunciano ai negoziati in Pakistan, Donald Trump continua a fare la voce grossa ma per il momento i risultati mancano. La tregua regge, ma appare appesa a un filo. In Italia, il Parlamento si prepara a trasformare in legge l'ennesimo decreto Sicurezza del governo Meloni. A Scanner Live, questa sera dalle ore 21, ospiti come Djarah Kan, Parisa Nazari, Mattia Diletti, Adriano Biondi. E un'intervista esclusiva a Francesca Albanese.🔗 Leggi su Fanpage.it
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