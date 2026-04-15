I negoziati in Iran la crisi energetica e la destra mondiale in difficoltà | la nuova puntata di Scanner Live

In questa puntata di Scanner Live, si parla dei negoziati in Iran, della crisi energetica globale e delle difficoltà della destra politica nel mondo. Donald Trump ha ripreso a spingere per nuovi accordi con l’Iran, mentre Viktor Orban ha perso le elezioni nel suo paese. Nel frattempo, il governo di Netanyahu in Israele si trova sempre più in difficoltà e isolato nel panorama internazionale.

Mentre Donald Trump rilancia negoziati sempre più difficili con l'Iran - e attacca Giorgia Meloni -, Viktor Orban è sconfitto dalle elezioni e il governo israeliano di Netanyahu è sempre più isolato. A Scanner Live, questa sera alle 21, il punto sulla guerra, sulle sue conseguenze - economiche, ma anche umanitarie - e sulla possibile crisi della destra globale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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