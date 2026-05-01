Il 1° maggio 2026 i telespettatori possono seguire diverse proposte in prima serata. Su Rai 1 viene trasmesso il film “Someone like you”, mentre su Rai 3 si svolge il “Concerto del Primo Maggio”. Su Canale 5 va in onda il film “Il diavolo veste Prada”. Questi sono i principali programmi televisivi in programmazione per questa sera.

Guida ai programmi TV del 1° maggio 2026: “Someone like you” su Rai 1, “Concerto del Primo Maggio” su Rai 3, “Il diavolo veste Prada” su Canale 5. La prima serata del 1° maggio 2026 offre su Rai 1 Someone Like You – L’eco del cuore, il doppio appuntamento con Delitti in Paradiso su Rai 2, il tradizionale Concerto del Primo Maggio su Rai 3, il cult Il diavolo veste Prada su Canale 5 e il blockbuster Spider?Man: No Way Home su Italia 1. Non mancano approfondimenti come Quarto Grado, la satira di Fratelli di Crozza e l’informazione alternativa di Propaganda Live. Una serata intensa, costruita su generi diversi e proposte di grande richiamo, ideale per chi vuole rilassarsi davanti alla TV dopo una giornata di festa.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 1 maggio 2026: film, musica in prima serata

C'è posta per te - Sabato 24 gennaio, in prima serata su canale 5

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