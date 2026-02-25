I programmi TV di oggi 25 febbraio 2026 | musica e film

Il festival di Sanremo, trasmesso su Rai 1, attira milioni di spettatori grazie alle esibizioni dei cantanti italiani. La causa principale è la lunga tradizione musicale che coinvolge generazioni diverse. Su Canale 5, il film “Tre ore di troppo” porta sullo schermo un thriller che ha riscosso successo al botteghino. Su Iris, il classico “Basic Instinct” offre suspense e mistero. La programmazione di oggi propone una vasta scelta di intrattenimento.

Guida ai programmi TV del 25 febbraio 2026: “Festival di Sanremo” su Rai 1, “Tre ore di troppo” su Canale 5, “Basic Instinct” su Iris. La prima serata del 25 febbraio 2026 offre su Rai 1 il Festival di Sanremo, con la seconda serata guidata da Carlo Conti. È l’evento centrale del palinsesto, seguito da milioni di spettatori. Per chi cerca cinema, Canale 5 propone la commedia Tre di troppo, mentre Italia 1 punta sull’azione con Kingsman: Il cerchio d’oro, secondo capitolo della saga spy più pop degli ultimi anni. Su Tv8 spazio al grande calcio con Real Madrid–Benfica, ottavi di Champions League in diretta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

I programmi TV di oggi 16 febbraio 2026: fiction, musica e filmOggi, il palinsesto televisivo si arricchisce di programmi diversi, perché le reti hanno scelto di proporre intrattenimento, musica e cinema.

I programmi TV di oggi 24 febbraio 2026: musica, fiction e filmIl Festival di Sanremo, trasmesso su Rai 1, ha attirato un grande pubblico a causa della presenza di ospiti famosi e di esibizioni emozionanti.

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 22 febbraio; I programmi TV di oggi 23 febbraio 2026: film, cabaret e attualità; Cosa vedere in TV martedì 24 febbraio se non si segue il Festival di Sanremo 2026; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 22 Febbraio, in prima serata.

Ascolti TV di ieri lunedì 23 Febbraio 2026: Rosso Volante e Zelig 30 – Svisti e mai visti i programmi più vistiTorna l'appuntamento con i dati Auditel. Chi sarà il vincitore degli Ascolti TV di ieri lunedì 23 Febbraio 2026? Scopriamolo assieme. comingsoon.it

Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Marzo 2026: dalla nuova stagione di ‘Casa a prima vista’ a ‘Vladimir – Stefano Massini racconta Putin’Il mese di Marzo 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti ... superguidatv.it

La firma di Alberto Angela su uno dei programmi più iconici della Rai, oggi è assente. Non nei palinsesti, dove Alberto Angela continua a comparire regolarmente, ma su un contratto che dovrebbe garantire stabilità a uno dei simboli culturali del servizio pubbli - facebook.com facebook