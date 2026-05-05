Durante l’intervista trasmessa a Belve Crime, Roberto Savi ha fatto una confessione che riapre il caso Uno Bianca. La sua testimonianza si aggiunge a un capitolo ancora avvolto nel mistero della cronaca italiana, ricostruendo alcuni dettagli di quegli eventi. La conversazione con la giornalista si concentra su fatti e dichiarazioni legate a quel periodo, senza entrare in analisi o interpretazioni personali.

L’intervista a Roberto Savi, in onda a Belve Crime con Francesca Fagnani, riporta al centro uno dei capitoli più oscuri della cronaca italiana. Nelle anticipazioni diffuse prima della puntata, in onda questa sera su Rai2, l’ex capo della Banda della Uno Bianca – attualmente detenuto nel carcere di Bollate – torna sui delitti commessi tra il 1987 e il 1994, lasciando emergere dichiarazioni pesanti su presunte coperture e mandanti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) “ Loro ce la mettevano tutta, ma non ci trovavano, non ci prendevano ”, afferma Savi con un sorriso, riferendosi agli anni in cui la banda riuscì a sfuggire alle indagini.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ci hanno protetto”: la confessione choc di Savi a Belve Crime riapre il mistero Uno Bianca

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