I ' No' non fermeranno il progetto della Moschea l' iter è blindato | Le firme sono prive di effetto

Il progetto della moschea prosegue senza ostacoli, secondo quanto dichiarato dagli uffici preposti. Le procedure amministrative sono in corso e vengono considerate regolari, senza che siano state prese in considerazione eventuali firme o proteste che potrebbero alterarne il percorso. Le autorità hanno confermato che le firme raccolte non hanno effetto sull’iter già avviato, che si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

“Il procedimento amministrativo relativo al progetto del futuro luogo di culto è in corso secondo le disposizioni normative vigenti e non prevede alcuna forma di intervento esterno che possa modificarne l’iter. Le iniziative di raccolta firme attualmente promosse non producono effetti sul.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate “Firme prive di effetti: il procedimento per la Moschea Pubblica è integralmente regolato dalla legge”Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia comunica che il procedimento amministrativo relativo al progetto del futuro luogo di culto è in... Il 'No' alla moschea di Foggia incassa altre 640 firmeAltre 640 firme raccolte per ribadire la richiesta di una maggiore sicurezza in città e un secco ‘No’ alla costruzione di una moschea a Foggia, e 28...