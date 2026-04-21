Il ' No' alla moschea di Foggia incassa altre 640 firme

Nel corso delle ultime settimane sono state raccolte altre 640 firme per sostenere il rifiuto alla costruzione di una moschea a Foggia, con l’obiettivo di chiedere maggiori misure di sicurezza nella città. Contestualmente, sono state registrate 28 nuove adesioni a un partito locale. Questi dati si aggiungono alle iniziative già avviate per esprimere la posizione sulla questione della moschea.

Altre 640 firme raccolte per ribadire la richiesta di una maggiore sicurezza in città e un secco ‘No’ alla costruzione di una moschea a Foggia, e 28 nuove tessere al partito. È il bilancio tracciato dal Comitato Costituente Locale n. 53 di Futuro Nazionale, la neonata formazione politica ispirata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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