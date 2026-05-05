Firme prive di effetti | il procedimento per la Moschea Pubblica è integralmente regolato dalla legge

Il procedimento legale riguardante la moschea pubblica si svolge secondo le norme stabilite dalla legge. Le firme raccolte in questo contesto sono state dichiarate prive di effetti, e tutto il processo è stato condotto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. Nessuna decisione è stata ancora presa, e l'iter è regolato da atti ufficiali e procedure legali definite.

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia comunica che il procedimento amministrativo relativo al progetto del futuro luogo di culto è in corso secondo le disposizioni normative vigenti e non prevede alcuna forma di intervento esterno che possa modificarne l’iter. Le iniziative di raccolta firme attualmente promosse non producono effetti sul procedimento, non essendo previste dall’ordinamento come strumenti idonei a incidere su procedimenti soggetti a competenze pubbliche definite dalla legge. Le raccolte firme, pur rientrando tra le manifestazioni consentite dell’opinione individuale o collettiva, non assumono alcuna rilevanza nei procedimenti amministrativi relativi alla Moschea Pubblica, disciplinati da norme statali, regolamenti tecnici e criteri obbligatori stabiliti dagli enti competenti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Firme prive di effetti: il procedimento per la Moschea Pubblica è integralmente regolato dalla legge” Notizie correlate Leggi anche: Futuro Nazionale, raggiunte le duemila firme contro la Moschea a Foggia e per la proposta di legge per la sicurezza Presentato il progetto per la Moschea Pubblica di FoggiaIl Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia annuncia la presentazione ufficiale al Comune del progetto istituzionale per la realizzazione...