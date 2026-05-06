i motociclisti morti in viale battisti la perizia cinematica inguaia il suv

Due motociclisti hanno perso la vita in un incidente avvenuto lungo viale Battisti. Secondo la perizia cinematica, un suv ha attraversato la strada tagliando la traiettoria dei due centauri, che si trovavano in direzione di piazzale Virgilio. La collisione si è verificata quando i motociclisti sono finiti contro la parte anteriore e il lato passeggero del veicolo. La dinamica dell’incidente è al centro dell’indagine in corso.

Alla guida di un suv ha attraversato viale Battisti tagliando la strada ai due centauri che procedevano parallelamente in direzione di piazzale Virgilio e che si sono schiantati contro la parte anteriore e il lato passeggero della vettura. Un impatto che il 5 luglio del 2024 non aveva lasciato scampo a Fabio Castelli, monzese di 55 anni direttore amministrativo delle Scuole parrocchiali San Biagio a Monza e a Manuel Luca Montella, 37enne originario di Cirò in provincia di Crotone ma residente a Bovisio Masciago, tecnico specializzato nella manutenzione di macchine agricole elettriche. A confermare la prima ricostruzione fatta dalla polizia...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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