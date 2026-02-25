I motociclisti morti in viale Battisti L’esito della perizia slitta ancora

La mancata consegna della scatola nera del SUV ha causato il rinvio dell’esito della perizia cinematica, che ora si aspetta a maggio. L’incidente in viale Cesare Battisti a Monza, costato la vita a due motociclisti, si è verificato nel luglio 2024. La casa produttrice all’estero non ha ancora fornito i dati necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. La perizia è fondamentale per capire le cause di quella tragica notte.

L'analisi della " scatola nera " del Suv da parte della casa madre della vettura all'estero tarda ad arrivare e slitta ancora, per la quarta e ultima volta, fino a maggio, l'esito della perizia cinematica per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale che nel luglio 2024 è costato la vita a due centauri in viale Cesare Battisti a Monza. Era l'ottobre del 2024 quando la gup del Tribunale di Monza, Elena Sechi, ha nominato il suo perito, con il compito di lavorare fianco a fianco con i consulenti nominati dai difensori dell'indagata di omicidio stradale plurimo, un'automobilista milanese di 53 anni, e dalle parti civili, i familiari delle due vittime, Fabio Castelli, monzese di 55 anni, direttore amministrativo delle Scuole parrocchiali San Biagio a Monza, e Manuel Luca Montella, 37enne originario di Cirò (Crotone) ma residente a Bovisio Masciago, tecnico specializzato nella manutenzione di macchine agricole elettriche.

