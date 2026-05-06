i mille volti degli usos

Gli Usos sono considerati da molti il miglior tag team nella storia della WWE, anche se il concetto di “migliore” può variare tra i fan. La loro carriera si è sviluppata nel tempo, portandoli a vincere numerosi titoli di coppia e a partecipare a match di grande rilievo. La loro presenza sul ring si distingue per l’intensità e la collaborazione tra i membri del team. Nel corso degli anni, gli Usos hanno consolidato il loro ruolo nel panorama della federazione.

Per molti gli Usos sono il tag team più grande che ci sia mai stato in WWE, anche se il termine “grande” si presta a mille interpretazioni. Questa parola, tanto usata dai fan di wrestling che la adoperano in riferimento a lottatori, match, eventi o singoli momenti storici, comprende il numero di titoli vinti, i guadagni ottenuti, le abilità sul ring e la capacità di vendere sé stessi e i propri incontri, più tante altre variabili che cambiano di volta in volta. Ebbene Jimmy e Jey, oramai in pianta stabile da più di 10 anni in WWE, sono da sempre un punto di riferimento per la compagnia e per i fan di tutto il mondo. I gemelli Fatu hanno attraversato diverse epoche, adattandosi continuamente e reinventando i propri personaggi, sino al punto da lanciarsi anche come lottatori singoli (e nel caso di Jey, ottenere anche un titolo mondiale).🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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