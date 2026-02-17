Spadoni e i mille volti della mostra di Moreni
Claudio Spadoni ha attirato un folto pubblico alla Fondazione Sabe per l’Arte di Ravenna, dove ha parlato della mostra dedicata a Mattia Moreni. Il critico ha spiegato come le opere dell’artista riflettano le tensioni e le trasformazioni del Novecento italiano. Durante l’incontro, Spadoni ha mostrato alcune lettere originali di Moreni, offrendo un’idea più approfondita sulla sua personalità e il suo percorso creativo.
Tanta gente alla Fondazione Sabe per l'Arte di Ravenna per la conferenza di Claudio Spadoni, storico dell'arte, critico e curatore, tra i massimi studiosi dell' arte italiana del Novecento, su ' Mattia Moreni. Prima e dopo l'informale'. Una vera e propria presentazione della mostra di prossima apertura al Mar di Ravenna dedicata all'artista (dall'1 marzo al 3 maggio). "Questo è un incontro a cui tenevamo molto – ha detto Pasquale Fameli, direttore artistico della galleria con sede in via Pascoli 31, fondata nel 2021 da Norberto Bezzi e Mirella Saluzzo –. Fa seguito all'avvio in questi mesi di un importante progetto espositivo, il più ampio e articolato mai dedicato a un artista dal respiro internazionale ma fortemente legato alla Romagna come Moreni, promosso dall'Associazione Mattia e coordinato da Spadoni.
Visite guidate alla mostra di Mattia Moreni
Scopri il mondo di Mattia Moreni attraverso le visite guidate alla mostra all’ex Convento di San Francesco di Bagnacavallo.
