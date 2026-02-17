Spadoni e i mille volti della mostra di Moreni

Claudio Spadoni ha attirato un folto pubblico alla Fondazione Sabe per l’Arte di Ravenna, dove ha parlato della mostra dedicata a Mattia Moreni. Il critico ha spiegato come le opere dell’artista riflettano le tensioni e le trasformazioni del Novecento italiano. Durante l’incontro, Spadoni ha mostrato alcune lettere originali di Moreni, offrendo un’idea più approfondita sulla sua personalità e il suo percorso creativo.

Tanta gente alla Fondazione Sabe per l’Arte di Ravenna per la conferenza di Claudio Spadoni, storico dell’arte, critico e curatore, tra i massimi studiosi dell’ arte italiana del Novecento, su ‘ Mattia Moreni. Prima e dopo l’informale’. Una vera e propria presentazione della mostra di prossima apertura al Mar di Ravenna dedicata all’artista (dall’1 marzo al 3 maggio). "Questo è un incontro a cui tenevamo molto – ha detto Pasquale Fameli, direttore artistico della galleria con sede in via Pascoli 31, fondata nel 2021 da Norberto Bezzi e Mirella Saluzzo –. Fa seguito all’avvio in questi mesi di un importante progetto espositivo, il più ampio e articolato mai dedicato a un artista dal respiro internazionale ma fortemente legato alla Romagna come Moreni, promosso dall’Associazione Mattia e coordinato da Spadoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spadoni e i mille volti della mostra di Moreni Visite guidate alla mostra di Mattia Moreni Scopri il mondo di Mattia Moreni attraverso le visite guidate alla mostra all’ex Convento di San Francesco di Bagnacavallo. I mille volti della Befana perugina. Tornano i grandi classici della festa. Annullata la discesa dal campanile A Perugia, la festa della Befana si conferma con i suoi tradizionali volti, anche se quest’anno la discesa dal campanile è stata annullata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spadoni e i mille volti della mostra di Moreni; Sei gol e mille emozioni: il Pisa rimonta, ma è 3-3 con l’Avellino Primavera. Buongiorno, qualcuno di voi può cortesemente dirmi se ha mai fatto il pane di riso Se è si, potreste girarmi la ricetta. Grazie mille - facebook.com facebook