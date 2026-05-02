WWE | Il messaggio degli Usos al New Day i loro grandi rivali

Gli Usos hanno recentemente rivolto un messaggio al duo del New Day, dopo la fuoriuscita di Kofi Kingston e Xavier Woods dalla WWE. La notizia ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, portando alla luce le tensioni e le dinamiche tra le due coppie di wrestler. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo del wrestling, alimentando discussioni sulle prossime mosse di ciascuna parte.

L’uscita di Kofi Kingston e Xavier Woods dalla WWE continua a raccogliere reazioni nell’ambiente del wrestling, e tra le voci più significative si sono fatti sentire The Usos. I due fratelli hanno scelto di non passare per analisi o supposizioni, preferendo un messaggio diretto e personale pubblicato su Twitter. « Fratelli miei. il .NEW. DAY. Vi voglio bene, uces » Poche parole, ma cariche di significato se si considera quanto le strade delle due squadre si siano incrociate negli anni. Una rivalità che ha segnato un’era della divisione tag team. Gli scontri tra The Usos e il New Day non sono stati semplici incroci sul ring: hanno disegnato un intero capitolo della divisione di coppia in WWE.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il messaggio degli Usos al New Day, i loro grandi rivali Notizie correlate WWE: Finn Bálor condivide un messaggio criptico dopo il tradimento del Judgment DayLe conseguenze dell’episodio di RAW di questa settimana continuano a farsi sentire. WWE: Acceso dibattito a RAW tra Punk e gli UsosCM Punk è salito sul ring per parlare della sua accesa discussione con Roman Reigns della scorsa settimana.