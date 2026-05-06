I legali degli attivisti della Flotilla a Fanpage | Minacce di morte e torture psicologiche su Thiago e Saif

Gli avvocati di due attivisti della Flotilla affermano che Thiago Ávila e Saif Abu Keshek sono detenuti in Israele senza aver ricevuto accuse formali. Durante la detenzione, i due sono stati sottoposti a interrogatori prolungati e avrebbero ricevuto minacce di morte e minacce di torture psicologiche. La situazione è stata comunicata ai media attraverso i rappresentanti legali dei due attivisti.

Due attivisti della Flotilla, Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, sono detenuti in Israele senza accuse, tra interrogatori estenuanti e minacce. Lo denuncia a Fanpage.it Suhad Bishara, la direttrice di Adalah, l'associazione che si sta occupando della loro difesa: "Sono tenuti in isolamento in condizioni di tortura psicologica".🔗 Leggi su Fanpage.it

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