Flotilla Procura Roma indaga per sequestro di persona | Ora Governo chieda rilascio immediato di Saif e Thiago

La Procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona relativa all’abbordaggio della nave Global Sumud Flotilla. Sono stati presentati anche esposti riguardanti de Avila e Abukeshek, che rimangono in detenzione dopo il blitz in acque internazionali. La procura sta raccogliendo elementi per chiarire le circostanze dell’operazione avvenuta in mare. Non sono ancora stati resi noti dettagli sugli eventuali sviluppi dell’indagine.

La Procura di Roma indaga per sequestro di persona sull’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Esposti anche per de Avila e Abukeshek, ancora detenuti dopo il blitz in acque internazionali. L'avvocata del team legale della Flotilla, Tatiana Montella, spiega: "Ora l'Italia faccia il possibile per il rilascio".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di personaLa Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle... Leggi anche: Flotilla, procura di Roma indaga per sequestro di persona Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati: due saranno portati in Israele e interrogati; Inchiesta arbitri, curiosità investigativa anche su Inter-Roma. La procura vuole acquisire i file audio della sala Var; Abbordare la Sumud flotilla? Un atto di pirateria in acque internazionali; Denuncia alla Procura di Roma contro Israele: sequestrato un’attivista della Flotilla imbarcato in Italia. Flotilla, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di personaI pm indagano sul raid israeliano delle 22 barche della Global Sumud Flotilla la notte del 29 aprile al largo di Creta e sulla posizione degli attivisti Thiago de Avila e Saif Abu keshek, portati in c ... quotidiano.net Global Sumud Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di personaIl fascicolo è stato avviato dopo l'arrivo di tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti de Avila e Abukeshek, prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane ... rainews.it La Procura di Roma indaga per sequestro di persona sull’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Esposti anche per de Avila e Abukeshek, ancora detenuti dopo il blitz in acque internazionali. L’avvocata del team legale della Flotilla, Tatiana Montella, spieg - facebook.com facebook #Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona x.com