I lavori sulla Pedemontana continuano a progredire, con cantieri aperti in diverse zone e alcune chiusure notturne lungo la strada Milano-Meda. Nonostante i disagi che si sono verificati, le autorità confermano che l’opera sarà completata. Nel frattempo, sono state raccolte numerose firme di cittadini e cittadini per esprimere le proprie opinioni sul progetto. La costruzione dell’autostrada procede senza che siano state sollevate obiezioni legali significative.

La Pedemontana non è ancora entrata nel vivo, ma ormai nessuno ha più dubbi: l’autostrada si farà. Lo dicono i cantieri che spuntano a macchia di leopardo, le ordinanze dei Comuni, le chiusure notturne che negli ultimi giorni hanno interessato la Milano-Meda. Sulla SP35, destinata a diventare la futura tratta B2, Autostrada Pedemontana Lombarda ha programmato due notti di chiusura totale della carreggiata sud, in direzione Milano, tra lo svincolo di Meda e quello di Seveso. Lo stop al traffico è scattato nelle notti scorse con deviazioni obbligatorie lungo la viabilità alternativa. Un intervento definito "propedeutico" ai lavori veri e propri, ma sufficiente a modificare abitudini consolidate e a ricordare agli automobilisti che la trasformazione della Milano-Meda è ormai avviata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I lavori di Pedemontana. Chiusure, disagi e firme

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