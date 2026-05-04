Milano-Meda chiusa per 16 ore | lavori Pedemontana e disagi per chi si muove dal Comasco

Da questa mattina, la strada Milano-Meda rimane chiusa per circa 16 ore a causa di lavori legati alla Pedemontana Lombarda. La chiusura interessa chi viaggia dal Comasco verso Milano, causando possibili ritardi e disagi nella circolazione. Le autorità hanno predisposto deviazioni e indicazioni per i veicoli che devono percorrere questa tratta durante i lavori. La riapertura è prevista nel tardo pomeriggio.

Nuovi disagi in arrivo per chi dal Comasco si sposta verso Milano: la Milano-Meda sarà chiusa per lavori legati a Autostrada Pedemontana Lombarda.La comunicazione arriva dalla Provincia di Monza e Brianza, che ha annunciato una serie di chiusure notturne per consentire attività propedeutiche alla.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Al via i lavori di Pedemontana: la Milano-Meda chiude per 16 orePedemontana deve svolgere attività propedeutiche alla realizzazione dell’autostrada: la Milano-Meda chiude per 16 ore. Avanzano i cantieri Pedemontana, Milano-Meda chiusa questa notteUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione Milano; Al via i lavori di Pedemontana: la Milano-Meda chiude per 16 ore; Milano-Meda chiusa per 16 ore: lavori Pedemontana e disagi per chi si muove dal Comasco; Che beffa: Pedemontana addio. E la Milano-Meda a pagamento. Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione MilanoLa Milano-Meda resterà chiusa, nel tratto tra Seveso e Meda, in Brianza, per due notti consecutive. Lungo la superstrada infatti, come rende noto la Provincia di Monza e Brianza, verranno svolte attiv ... milanotoday.it Milano-Meda, i Comitati No Pedemontana: Niente sconti, la superstrada non si pagaI comitati No Pedemontana tornano a farsi sentire: La Milano Meda deve restare gratuita per tutti. Le richieste di sconti o esenzioni per particolari categorie di cittadini non sono la soluzione ... mbnews.it Luna Park Italy. Fred De Palma · LA TESTA GIRA. Luna Park "Fiera di Calendimaggio" Meda (MB) Via Milano (Zona Chiesa Parrocchiale San Pietro Martire) Dal 1 al 4 Maggio 2026 Video: Miky - Redazione Lunaparkitaly . . #LunaParkItaly #LunaParkMed - facebook.com facebook