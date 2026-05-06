I giudici hanno descritto il comportamento di Cinturrino come caratterizzato da un’indifferenza totale nei confronti della vita della vittima, lasciata consapevolmente e senza alcuna considerazione per le conseguenze delle sue azioni. La sentenza si basa sui fatti emersi durante il processo, che evidenziano un atteggiamento di totale disinteresse nei confronti delle conseguenze del suo operato. La discussione si concentra sulle caratteristiche del comportamento dell’imputato e sulle implicazioni legali del caso.

Da un lato "un’assoluta indifferenza per la vita della vittima, lasciata consapevolmente e volontariamente in condizioni di agonia e priva di soccorsi" fino a quando non è riuscito a recuperare e collocare sulla scena del crimine "la pistola che serviva ad accreditare la versione difensiva della legittima difesa". Dall’altro "una notevole attitudine dell’indagato ad esercitare pressioni intimidatorie" sui colleghi testimoni di quel che era accaduto nel boschetto di Rogoredo ed anche le "pregresse condotte aggressive (.) nei confronti di tossicodipendenti spacciatori, le quali assumono rilievo quali indicatori" di una "personalità negativa"...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I giudici su Cinturrino: "Assoluta indifferenza per la vita umana"

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