Cinturrino giudici Riesame confermano il carcere per poliziotto arrestato

I giudici del Riesame di Milano hanno deciso di mantenere in carcere Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato di recente. La decisione è stata comunicata dopo l’esame delle motivazioni presentate dalle autorità competenti. Cinturrino si trova ora in custodia cautelare, in attesa di ulteriori sviluppi sul procedimento in corso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità giudiziarie.

(Adnkronos) – I giudici del Riesame di Milano hanno confermato il carcere per Carmelo Cinturrino, il poliziotto del commissariato Mecenate arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri ucciso con un colpo di pistola – sparato a una distanza di oltre 30 metri – durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Carmelo Cinturrino accusato di omicidio premeditato per la morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo. La Procura di Milano contesta decine ipotesi di reato, coinvolti altri sei agenti di Polizia. Per i presunti pestaggi, disposte analisi genetiche su un martello s - facebook.com facebook

Rogoredo, il poliziotto Cinturrino nega tutto: "Non volevo uccidere Mansouri, ho avuto paura" x.com