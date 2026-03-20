cinturrino i giudici al riesame confermano il carcere per poliziotto arrestato

I giudici del tribunale del riesame hanno confermato la detenzione in carcere per un poliziotto arrestato nell'ambito delle indagini relative al boschetto di Rogoredo. La decisione riguarda il procedimento avviato contro l'agente, coinvolto nelle attività investigative che riguardano l'area del commissariato Mecenate. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario che prosegue senza ulteriori sviluppi.

Il caso del boschetto di Rogoredo segna un nuovo capitolo giudiziario che stringe le maglie attorno alla posizione del poliziotto del commissariato Mecenate. I giudici del Riesame di Milano hanno infatti sciolto la riserva, confermando la custodia cautelare in carcere per Carmelo Cinturrino. L’agente era stato arrestato con l’accusa pesantissima di omicidio volontario in relazione alla morte di Abderrahim Mansouri, il giovane rimasto ucciso durante un’operazione di controllo lo scorso 26 gennaio in una delle aree più sensibili del capoluogo lombardo. La decisione, trapelata da fonti qualificate, respinge dunque la linea della difesa che, nell’udienza di martedì scorso, aveva tentato la strada di una misura meno afflittiva richiedendo la concessione dei domiciliari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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