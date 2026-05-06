I giudici del Tribunale del Riesame su Carmelo Cinturrino | Incapace di autocontrollo deve rimanere in carcere

Il 20 marzo 2026, i giudici del Tribunale del Riesame hanno confermato il rifiuto della richiesta di arresti domiciliari per Carmelo Cinturrino, coinvolto nell’accusa di aver ucciso volontariamente un uomo di 28 anni a Rogoredo, Milano. La decisione si basa sulla valutazione che l’imputato sia incapace di autocontrollo e, quindi, debba rimanere in carcere. La vicenda riguarda il delitto avvenuto il 28 febbraio scorso.

Il 20 marzo 2026 i giudici del tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari per Carmelo Cinturrino, accusato di aver ucciso volontariamente il 28enne Abderahim Mansouri a Rogoredo (Milano). Oggi, le motivazioni. Per i giudici ha dimostrato "una marcata incapacità di autocontrollo".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Perché Cinturrino deve rimanere in carcere: le motivazioni del Tribunale del RiesameMilano, 5 maggio 2026 – “Le modalità esecutive e le circostanze” dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, “commesso nell'ambito di un ordinario servizio... Il poliziotto Carmelo Cinturrino resta in carcere: il Tribunale del Riesame gli nega i domiciliariI legali del poliziotto Cinturrino avevano avanzato al Tribunale del Riesame la richiesta degli arresti domiciliari per il loro assistito, ma oggi è... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Manica resta in carcere, i giudici di Catanzaro :C'è pericolo di inquinamento probatorio; Perché Cinturrino deve rimanere in carcere: le motivazioni del Tribunale del Riesame; Tribunale del Riesame conferma il carcere per l’ex vicepresidente della Provincia di Crotone; Dissequestrato l’ex Fanesi. Il cantiere potrà riprendere nonostante l’inchiesta. I giudici su Cinturrino: Assoluta indifferenza per la vita umanaPubblicate le motivazioni del Tribunale del Riesame, che ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali dell'ex poliziotto ... rainews.it Carmelo Cinturrino resta in carcere, i giudici: Incapace di autocontrolloLo hanno deciso i giudici del riesame che hanno bocciato la richiesta di arresti domiciliari chiesti dai legali del poliziotto del commissariato Mecenate ... milanotoday.it I giudici su Cinturrino: "Assoluta indifferenza per la vita umana". Pubblicate le motivazioni del Tribunale del Riesame, che ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali dell'ex poliziotto - facebook.com facebook