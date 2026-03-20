Il poliziotto Carmelo Cinturrino resta in carcere | il Tribunale del Riesame gli nega i domiciliari

Il Tribunale del Riesame ha deciso di mantenere in carcere il poliziotto Carmelo Cinturrino, respingendo la richiesta dei suoi legali di concedergli gli arresti domiciliari. La decisione è stata comunicata oggi, dopo che gli avvocati avevano presentato appello contro la custodia in carcere. La sua permanenza in cella è quindi confermata.

I legali del poliziotto Cinturrino avevano avanzato al Tribunale del Riesame la richiesta degli arresti domiciliari per il loro assistito, ma oggi è arrivata la risposta negativa da parte dei giudici. Cinturrino resta a San Vittore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Carmelo Cinturrino resta in carcere: no ai domiciliari per il poliziotto che sparò a Mansouri Cinturrino, giudici Riesame confermano il carcere per poliziotto arrestato(Adnkronos) – I giudici del Riesame di Milano hanno confermato il carcere per Carmelo Cinturrino, il poliziotto del commissariato Mecenate arrestato... Tutto quello che riguarda Carmelo Cinturrino Temi più discussi: Carmelo Cinturrino (il poliziotto che ha ucciso un pusher) chiede gli arresti domiciliari; Rogoredo, indagati altri 2 poliziotti del commissariato di Cinturrino; L'udienza del Riesame a Milano, Cinturrino si difende: Non volevo uccidere, tragica fatalità; Cinturrino premeditò l'omicidio di Mansouri: nuove accuse al poliziotto. Indagati altri 2 colleghi. Carmelo Cinturrino resta in carcere: il Riesame respinge i domiciliari per il poliziotto accusato di omicidioResta in carcere Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia accusato dell’omicidio volontario aggravato di Abderrahim Mansouri, ... msn.com Carmelo Cinturrino resta in carcere: il Riesame respinge i domiciliariResta in carcere Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia accusato dell’omicidio volontario aggravato di Abderrahim Mansouri, ... msn.com Respinti i domiciliari per Carmelo Cinturrino, accusato dell’uccisione del pusher Mansouri e coinvolto in una vasta inchiesta - facebook.com facebook Carmelo Cinturrino vuole uscire dal carcere, chiesti i domiciliari. Dall'omicidio di Zack a estorsione e spaccio: «Oltre 30 capi di imputazione» x.com