I Giovedì delle Scienze | 4° incontro su Medicina malattie e modelli matematici

Nel corso del 4° incontro de "I Giovedì delle Scienze" che si terrà giovedì 7 Maggio, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, nella Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno. Tema dell'incontro: Medicina, malattie e modelli matematici. Relatore il prof. Pierpaolo Cavallo.Organizzato dall’Associazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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