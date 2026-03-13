Nuvole in arrivo su Bari e provincia torna il rischio pioggia per Murgia e zone costiere

Una nuova allerta meteo interessa Bari e la provincia, con la Protezione Civile che segnala il rischio di pioggia sulla Puglia Centrale Adriatica e Bradanica. La possibilità di precipitazioni si concentra tra le 14 e le 19 di oggi, venerdì 13 marzo. Le nuvole si muovono verso le zone di Murgia e le aree costiere, dove si prevede un possibile peggioramento del tempo.

Il bollettino di allerta meteo della Protezione Civile segnala la possibile presenza di temporali fino alle 19 di questa sera Scatta una nuova allerta meteo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino in cui annuncia il rischio pioggia, sulla Puglia Centrale Adriatica e Bradanica, dalle 14 alle 19 di oggi (venerdì 13 marzo). Gli esperti di 3BMeteo indicano una situazione meteo meno complicata per il capoluogo pugliese: la giornata di oggi, infatti, secondo i meteorologi del sito specializzato dovrebbe configurarsi “in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 13 gradi, la minima di 8. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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