Otto anni fa, la Roma ha raggiunto l'ultima qualificazione alla Champions League. All'epoca, il team era guidato da un allenatore che ha lasciato un segno importante nella storia recente del club. Da allora, la squadra ha tentato più volte di tornare in questa competizione, ma senza riuscirci. La stagione corrente rappresenta un’altra occasione per tentare di raggiungere quel traguardo tanto desiderato.

Otto anni fa l'ultima qualificazione in Champions League della Roma: alla guida del club c'era James Pallotta, in panchina Eusebio Di Francesco che nell'edizione precedente della competizione arrivò fino in semifinale e in quella successiva salutò il torneo agli ottavi contro il Porto e fu esonerato. Dal 2018 mai la Roma aveva raggiunto quota 64 punti dopo 35 giornate: lo scorso anno con Ranieri allenatore aveva un punto in meno ed era però quarta al pari di Juventus e Lazio, salvo poi essere battuta dall'Atalanta di Gasperini (nella foto) alla terz'ultima giornata e abbandonare le speranze di raggiungere il palcoscenico europeo più importante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I giallorossi e un traguardo che sfugge da troppo

Gasperini guardando la sua Roma

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