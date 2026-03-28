Un mondo puzzolente dominato da un oceano di magma | scoperto un pianeta che sfugge a ogni classificazione

Un nuovo pianeta è stato scoperto, caratterizzato da una superficie completamente ricoperta da un oceano di lava e da alti livelli di gas solforati. La sua atmosfera e le condizioni superficiali lo hanno portato ad essere definito come “il più puzzolente della galassia”. La scoperta ha attirato l’attenzione degli scienziati, che stanno studiando le sue caratteristiche uniche e le possibili implicazioni per la comprensione dei pianeti extrasolari.

Un pianeta coperto da un oceano di lava e carico di gas solforati, tanto da essere già stato ribattezzato “ il più puzzolente della galassia “. L’etichetta, rilanciata anche da siti divulgativi come Space.com, fotografa bene una scoperta che sta attirando l’attenzione della stampa internazionale perché mette in discussione le categorie con cui, finora, abbiamo provato a ordinare l’universo. Il protagonista è L 98-59 d, osservato grazie al James Webb Space Telescope e analizzato in uno studio guidato dall’Università di Oxford, pubblicato su Nature Astronomy. Un pianeta che, come sottolineano anche testate come BBC e The Guardian, sfugge alle definizioni tradizionali: non è davvero roccioso, ma non è nemmeno un gigante gassoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un mondo “puzzolente” dominato da un oceano di magma: scoperto un pianeta che sfugge a ogni classificazione Articoli correlati Spazio, scoperto un nuovo esopianeta: contiene magma e grandi quantità di zolfoSi chiama L 98-59 d, e’ un esopianeta a 35 anni luce dalla Terra, che immagazzina grandi quantita’ di zolfo nelle profondita’ di un oceano permanente... Verso Napoli-Milan, Varriale: “Scontro diretto che sfugge a ogni pronostico. E sulla corsa Scudetto…”La lotta Scudetto riaperta dopo il pareggio dell'Inter è il tema di questi ultimi giorni dopo la fine della 30^ giornata.