Simona Guatieri a Sanremo con la stampella | il dettaglio che non sfugge mentre il divorzio da Keita Baldè si avvicina

A Sanremo 2026, Simona Guatieri ha partecipato all'Opening Gala indossando una stampella, attirando l'attenzione sul red carpet. La presenza della stampella si nota chiaramente mentre lei sorride tra gli ospiti. Nel frattempo, si avvicina il divorzio dall'ex partner, con notizie legate al caso

Simona Guatieri all'Opening Gala di Sanremo 2026: sorrisi e stampella sul red carpet mentre è ormai imminente il divorzio da Keita Baldè dopo il caso "Wanda Nara". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “Sono la regina delle cornute. A gennaio Keita è andato ad allenarsi e non è più tornato a casa”: lo sfogo di Simona Guatieri e la replica di Baldé

Simona Guatieri annuncia la fine con Keita: “Un mese fa è uscito per andare ad allenarsi ed è sparito”La moglie dell'ex calciatore della Lazio annuncia la fine del matrimonio con lui, raccontando dell'improvvisa sparizione di un mese fa: "Sono la...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Simona Guatieri annuncia la fine con Keita: Un mese fa è uscito per andare ad allenarsi ed è sparito; NEWS | Sanremo 2026, novità per la finale: l’annuncio di Carlo Conti; La regina dell' R&B è pronta per il palco di Sanremo Una voce unica e una storia di attivismo | dalla lotta contro l’AIDS alla difesa dei diritti civili fino al girl power.

Simona Guatieri a Sanremo 2026 con la stampella: il divorzio da Keita Baldè è imminenteSimona Guatieri all'Opening Gala di Sanremo 2026: sorrisi e stampella sul red carpet mentre procede il divorzio da Keita Baldè. La presenza più commentata della vigilia del Festival. youmedia.fanpage.it

Sono la regina delle cornute. A gennaio Keita è andato ad allenarsi e non è più tornato a casa: lo sfogo di Simona Guatieri e la replica di BaldéLa moglie di Keita Baldé rivela dettagli sulla separazione e sui tradimenti, compreso quello con Wanda Nara. L'attaccante risponde sui social. ilfattoquotidiano.it

Simona Guatieri e Keita Baldé di nuovo divisi. E lei s’infuria: «Sono la regina delle cornute» - facebook.com facebook