Una preghiera per Enrica Renato Zero e la figlia di Bonaccorti nella basilica di San Nicola a Bari

Questa mattina, nella basilica di San Nicola a Bari, Renato Zero e Verdiana Pettinari, figlia di Enrica Bonaccorti, hanno incontrato il rettore, padre Giovanni Distante. Dopo l'incontro, i presenti si sono raccolti in preghiera per ricordare la conduttrice, deceduta lo scorso 12 marzo a Roma. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento all’interno del luogo di culto.

Renato Zero e Verdiana Pettinari, figlia di Enrica Bonaccorti, hanno incontrato questa mattina nella basilica di San Nicola a Bari il rettore, padre Giovanni Distante, per poi raccogliersi in un momento di preghiera per ricordare la popolare conduttrice, morta lo scorso 12 marzo a Roma a seguito.🔗 Leggi su Baritoday.it Renato Zero a Bari: gesto commovente per ricordare Enrica BonaccortiIl palco di Bari si è trasformato in un luogo di profonda commozione ieri sera, durante una tappa del tour L’Ora Zero. Un mese dalla morte di Enrica Bonaccorti, Renato Zero abbraccia la figlia Verdiana: “L’amore deve vivere”Renato Zero ha interrotto il suo concerto ieri sera della data a Bari del Tour "L'Ora Zero" per scendere in platea e abbracciare Verdiana Bonaccorti,...