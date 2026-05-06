i dilemmi dei riformisti del pd

Al momento non ci sono indicazioni precise sulla data delle prossime elezioni politiche, né si sa se si terranno alla scadenza naturale oppure in anticipo. Se le elezioni saranno anticipate, non sono state ancora definite le tempistiche esatte. Nel frattempo, il centrosinistra sta lavorando per riorganizzare il proprio schieramento, denominato Campo Largo. La situazione politica rimane in evoluzione, senza dettagli ufficiali sulla tempistica delle consultazioni elettorali.

Non è chiaro quando ci saranno le elezioni politiche. A scadenza naturale o verrano anticipate? E se verranno anticipate, di quanto? Nell’attesa, il centro sinistra sta cercando di riorganizzare il proprio campo, il Campo Largo. L’impressione è che nel Pd stia trovando largo consenso l’idea di chi vorrebbe dare vita a una sorta di nuova Margherita da accompagnare al percorso progressista. Secondo questo schema, peraltro, il Pd ricorderebbe i vecchi Ds.🔗 Leggi su Lanazione.it

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