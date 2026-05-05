Marianna Madia, parlamentare del Partito Democratico dal 2006 e ex ministra per la Pubblica amministrazione, ha annunciato il suo addio al partito per passare a un altro gruppo politico. La decisione arriva dopo anni di militanza e riflessioni che l’hanno portata a cambiare sponda politica. Madia si unisce così a un movimento guidato dall’ex premier, suscitando commenti sulla tempistica e sulle motivazioni di questa scelta.

E brava Marianna Madia, deputata del Pd dal 2006, già giovane ministra per la Pubblica amministrazione nei governi Renzi e Gentiloni, che ora con auliche e gravose riflessioni lascia il partito per approdare nella sempiterna pentola in ebollizione che è Italia viva, alias Matteo Renzi. Che dire, consentendoci per un attimo di non credere all’universo mondo di motivazioni addotte? Che nella fisiologia della politica arriva sempre un momento in cui il mandato popolare smette di essere un servizio e diventa una rendita. Marianna Madia nel 2008 (foto Ansa). Meglio guardarsi attorno e recitare il copione dell’addio nobile. Madia ha raggiunto quel momento dopo vent’anni di dimenticabile militanza passati indenni tra le varie mutazioni del Pd, e con la stentorea praticità di chi sa far bene di conto.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’addio di Madia al Pd e quel solito tempismo sospetto dei riformisti trasformisti

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