Un ex poliziotto, Roberto Savi, ha recentemente fatto dichiarazioni sorprendenti riguardo alla banda dell’Uno bianca, responsabile di rapine e omicidi a Bologna negli anni Ottanta. Savi ha affermato che alcuni membri dello Stato avrebbero collaborato con loro, aprendo un nuovo capitolo sulle indagini e sui sospetti che circondano quel periodo. Le sue parole riaccendono l’attenzione su un capitolo oscuro della storia criminale locale.

Roberto Savi, l’ex poliziotto a capo della banda della Uno bianca, che commise diverse rapine e uccise alcune persone a Bologna sul finire degli anni Ottanta, riapre il mistero. Nell’intervista con Francesca Fagnani alla trasmissione “Belve, Savi ha ipotizzato il coinvolgimento di pezzi dello Stato nella vicenda. e la Procura ha aperto un fascicolo. 24 morti e oltre cento rapine. In sette anni di attività, la banda ha compiuto 103 azioni criminali, tra cui rapine a mano armata ad uffici postali, banche, caselli autostradali e distributori di carburante. Insieme a Roberto Savi c’erano i fratelli Alberto (anche lui poliziotto) e Fabio e gli agenti di polizia Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti e Luca Vallicelli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I delitti dell’Uno bianca a Bologna e le rivelazioni di Roberto Savi: “Pezzi dello Stato collaboravano con noi”

Notizie correlate

Uno Bianca, Roberto Savi a Belve Crime ammette "la copertura dello Stato": intervista acquisita dalla Procura“Quelli ci hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere, e alla fine ci hanno fatto arrestare”, lo ha detto Roberto Savi, ex componente della banda...

Chi è Roberto Savi, il caso della Uno Bianca in tv a Belve: “Dietro di noi c’erano i servizi”Bologna, 5 maggio 2026 – Roberto Savi parla a “Belve”, il programma tv di Francesca Fagnani, e rivela che dietro la banda della Uno Bianca non c’era...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Roberto Savi a Belve Crime: Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti; Le vittime della Uno Bianca contro l'intervista di Roberto Savi a Belve Crime: Operazione disgustosa e sospetta; Uno Bianca, i familiari: Roberto Savi ha taciuto ai processi, perché parla ora in tv?; Roberto Savi, chi è il capo della ‘Uno Bianca’: chi ha ucciso, poteri oscuri, nuove rivelazioni e cosa fa oggi.

Uno Bianca, Roberto Savi Uccidevamo per i servizi segreti | Procura lo interrogherà dopo intervista a BelveUno Bianca, Roberto Savi a Belve Crime: Uccidevamo per i servizi segreti. Procura di Bologna acquisisce intervista e prepara nuovo interrogatorio ... ilsussidiario.net

Uno Bianca, i familiari: Roberto Savi ha taciuto ai processi, perché parla ora in tv?Alberto Capolungo, presidente dell’associazione delle vittime: A noi in Senato sono concessi quattro minuti per raccontare i delitti della banda, lui avrà a ... bologna.repubblica.it

Roberto Savi fu uno dei membri della cosiddetta “banda della Uno bianca”, il gruppo di rapinatori che tra il 1987 e il 1994 fece 23 morti tra l’Emilia-Romagna e le Marche. Nella sua intervista a “Belve Crime” ha detto una cosa che non si sapeva della sua vicen - facebook.com facebook

La Procura di #Bologna convocherà Roberto #Savi dopo che ieri è andata in onda l'intervista all'ex capo della banda della Uno Bianca nella trasmissione #Belve. x.com