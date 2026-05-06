I cittadini hanno deciso di cedere i terreni lungo le sponde del fiume, permettendo così interventi di messa in sicurezza. La ripresa dei lavori sulla linea di riva rappresenta una fase importante nella gestione delle aree colpite dall’alluvione in provincia di Ravenna. Le operazioni si concentrano sulla riqualificazione delle sponde, con l’obiettivo di ridurre i rischi di future esondazioni e tutelare le zone interessate.

Le sponde del Santerno tornano a essere protagoniste di una trasformazione necessaria, segnando un punto di svolta fondamentale per la gestione del post-alluvione in provincia di Ravenna. A Ca’ di Lugo, il futuro del territorio non passa solo attraverso i cantieri, ma anche attraverso una firma storica che mette fine a una situazione di incertezza durata anni. La Giunta regionale ha infatti approvato lo schema di un protocollo d’intesa sperimentale che permetterà di chiudere definitivamente la messa in sicurezza del fiume e, contestualmente, darà il via libera alla prima vera operazione di delocalizzazione dei fabbricati danneggiati. Si tratta di un accordo senza precedenti a livello regionale, che vede seduti allo stesso tavolo l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale, il Comune di Lugo e alcuni privati cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I cittadini cedono i terreni per la messa in sicurezza

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