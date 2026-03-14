A Orbetello, l’area del Guinzone viene dichiarata come zona da mettere in sicurezza a causa di frequenti allagamenti. I residenti della zona sono soggetti a rischi durante ogni pioggia intensa e chiedono interventi immediati per prevenire problemi legati alle inondazioni. La richiesta di intervento è stata avanzata dai rappresentanti locali, evidenziando la necessità di interventi tempestivi.

ORBETELLO "L’area del Guinzone, nel comune di Orbetello, deve essere messa in sicurezza. E’ periodicamente interessata da allagamenti, i residenti non possono continuare a rischiare ad ogni acquazzone". A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci (foto), che ha presentato un’interrogazione alla Regione. "Vista la fragilità del territorio, e quindi l’urgenza di un intervento, ho chiesto alla Regione se il progetto di intervento sulla zona del Guinzone sia stato effettivamente finanziato e se, quindi, esiste un cronoprogramma dei lavori - dichiara Minucci-. C’è bisogno di chiarezza perché gli abitanti hanno bisogno di risposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Subito la messa in sicurezza del Guinzone"

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