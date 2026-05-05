Ricostruzione a Lugo i cittadini cedono i terreni esondati al Comune per la messa in sicurezza del Santerno

A Lugo, i cittadini hanno consegnato i terreni esondati al Comune, che ha firmato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di completare i lavori di messa in sicurezza del fiume Santerno. L'accordo prevede anche la delocalizzazione degli edifici ancora presenti nelle zone interessate dall’alluvione verificatasi nel maggio 2023. Le operazioni rientrano nelle iniziative avviate per migliorare la sicurezza delle aree colpite dall’evento atmosferico.

Un protocollo d'intesa per consentire il completamento della messa in sicurezza idraulica del fiume Santerno e avviare la delocalizzazione dei fabbricati ancora presenti nelle aree colpite dall’alluvione del maggio 2023. È questo l’obiettivo dell’accordo, il cui schema è stato approvato dalla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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