Tre passeggeri di una nave da crociera nell’Atlantico sono deceduti a causa di hantavirus. La notizia ha riacceso l’attenzione su questo virus, che può essere trasmesso dall’ambiente e da roditori infetti. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato accertamenti per capire come si siano verificati i casi. La vicenda ricorda episodi passati di infezioni legate a questo agente patogeno.

A questo punto è legittimo domandarsi se il mondo abbia imparato la lezione della pandemia. Siamo più preparati dal punto di vista collettivo ad affrontare fenomeni che gli epidemiologi considerano inevitabili in un sistema globale, in cui centinaia di milioni di persone si spostano ogni anno e dove gli umani dominano sul regno vegetale e animale esponendosi a dei rischi? La risposta, purtroppo, è no. La lotta contro il covid-19 è stata ostacolata dall’opacità cinese sulle origini della trasmissione del virus (ancora non chiarite) e dal comportamento controverso dell’Oms. L’istituzione, infatti, aveva rilanciato le informazioni incomplete diffuse dalle autorità cinesi, ritardando la reazione del resto del mondo.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - I casi mortali di hantavirus risvegliano brutti ricordi

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