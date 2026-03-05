Jannik Sinner e due spauracchi imminenti nel tabellone di Indian Wells | tra brutti ricordi e insidie future

Jannik Sinner, nel tabellone di Indian Wells, esordirà al secondo turno contro il qualificato ceco Dalibor Svrcina, che ha recentemente battuto l’australiano James Duckworth. La partita rappresenta un’opportunità per il tennista italiano di avanzare nel torneo, mentre Svrcina ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari più esperti. La sfida si gioca in un momento in cui Sinner cerca di migliorare il suo percorso nel Masters 1000.

Jannik Sinner esordirà al Masters 1000 di Indian Wells direttamente al secondo turno, dove affronterà il qualificato ceco Dalibor Svrcina, capace di sovvertire il pronostico contro l’australiano James Duckworth. Si tratta di un debutto sulla carta agevole per il fuoriclasse altoatesino, che se la dovrà vedere contro il numero 109 del ranking ATP: il numero 2 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico sul cemento statunitense e per qualificarsi al terzo turno. L’asticella si alzerà con il prosieguo del torneo, perché all’orizzonte potrebbero esserci due autentici spauracchi per il campione in carica di Wimbledon. Al terzo turno potrebbe aspettarlo il canadese Denis Shapovalov, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas al terzo set e ora è atteso dall’argentino Tomas Martin Etcheverry. 🔗 Leggi su Oasport.it

