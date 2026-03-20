Il Sassuolo affronta la partita a Torino con un solo successo nelle ultime sfide e due sconfitte consecutive, un andamento che non si vedeva da gennaio. La Juventus, invece, arriva con due vittorie consecutive, avendo segnato cinque gol senza subire reti nelle ultime due gare. La sfida si presenta complicata per i neroverdi, che cercano di invertire il trend negativo.

Non sarà mission impossibile ma quasi. E non solo perché sulla strada di un Sassuolo in flessione dal punto di vista dei risultati – due stop nelle ultime due gare, non succedeva da gennaio – c’è una Juventus in salute reduce da due vittorie nelle due ultime gare, 5 gol fatti e 0 subiti. Ma perché il Sassuolo con la valigia ha nell’Allianz Stadium il prato sul quale ha raccolto meno che ovunque. Se il saldo totale delle sfide tra bianconeri e neroverdi suggerisce infatti impresa possibile (il Sassuolo ha battuto la Juventus in 4 occasioni, in 3 ha pareggiato) lo scenario dello stadio torinese racconta ben altro. Quattro punti su 48 possibili... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo, che brutti ricordi. A Torino un solo successo

Articoli correlati

Pronostico Sassuolo-Inter: la capolista spazza via anche i brutti ricordiSassuolo-Inter è una partita della ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,...

Leggi anche: Torna il Capodanno pennese, con il grande falò che brucia i brutti ricordi e i fuochi d'artificio

Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A