Contrada ripulita dai cavi di rame | colpo da 38 mila euro per i cacciatori di oro rosso

I ladri hanno smontato e portato via 2.400 metri di cavi di rame a Contrada, causando un danno di circa 38 mila euro alla società di distribuzione dell’energia. La loro azione ha lasciato la zona senza corrente per diverse ore e ha richiesto interventi di riparazione urgenti. Gli agenti stanno cercando di identificare i responsabili, mentre i residenti si chiedono come sia stato possibile un furto così articolato in un’area aperta. La polizia ha già eseguito alcuni rilievi sul luogo.

È stata presentata una denuncia a carico di ignoti e i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare i ladri Hanno portato via 2.400 metri di cavi di rame. Un danno, per la società di distribuzione dell'energia elettrica, quantificato in circa 38 mila euro. Colpo grosso, anzi grossissimo, per i “cacciatori” di “oro rosso” che, da mesi ormai, sono tornati a razziare l'Agrigentino. A restare completamente al buio, nella serata di martedì, è stata contrada Casinella a Bivona. A scoprirlo, dopo più segnalazioni arrivate, sono stati gli operai dell'impresa di distribuzione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ladri di rame in azione, rubati i cavi dai pali della luce: un’intera contrada resta al buioI ladri di rame sono tornati in azione a Santo Stefano Quisquina.

Il colpo al depuratore fallisce e rubano cavi di rame della pubblica illuminazioneIl tentativo di sabotare il depuratore si è concluso con un fallimento, ma nel corso dell'episodio sono stati rubati cavi di rame destinati all'illuminazione pubblica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.